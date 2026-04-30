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Kärnten heute
Folge 1103: Kärnten heute vom 30.04.2026
19 Min.Folge vom 30.04.2026
Griffen untersagt Poolbefüllung | Zweisprachige Gerichte ohne Richter | Landtag beschließt neue Hausordnung für Asylwerber | Meldungen | Kärntner Sport in der Krise | Fünfte Artedea Arena begeistert im Konzerthaus | „Liv, Love, Laugh“: Satire auf Selbstoptimierung
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