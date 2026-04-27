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Kärnten heute
Folge 1100: Kärnten heute vom 27.04.2026
19 Min.Folge vom 27.04.2026
Waldbrand: Einsatzkräfte hoffen auf Regen | Mühsame Suche nach Schuldirektoren | Kärnten beliebter Standort für Umwelt- und Informatikunternehmen | Meldungen | Porzellanmaler Izidor Stern zeigt Werke im Ernst Fuchs Museum | Zu Besuch beim Sportschützen-Nachwuchs | Kärntnerisch gred't: Zotlhosn
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