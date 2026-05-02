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Kärnten heute
Folge 1105: Kärnten heute vom 02.05.2026
13 Min.Folge vom 02.05.2026
Experten warnen vor Unfallgefahr durch ungesicherte Möbel | Brände forderten Feuerwehren | Klagenfurter Forschung macht Robotergreifer sensibler | Künstlerstadt Gmünd zeigt ikonische Frauenporträts | Neue Sattnitzschanze mit Kinderbewerb eingeweiht
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