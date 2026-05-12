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Kärnten heute

Kärnten heute vom 12.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1115vom 12.05.2026
Kärnten heute vom 12.05.2026

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Folge 1115: Kärnten heute vom 12.05.2026

17 Min.Folge vom 12.05.2026

Trotz Regens kein "Brand aus" | Tausende Tuningfans bei XS Carnight | Meldungen | Peter Kohl zeigt Werkschau in Klagenfurt | Liebe für die Eisenbahn | „Neues von gestern“: Adriafahrt des Antoniusheims

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