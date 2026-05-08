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Kärnten heute

Kärnten heute vom 08.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1111vom 08.05.2026
Kärnten heute vom 08.05.2026

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Kärnten heute

Folge 1111: Kärnten heute vom 08.05.2026

18 Min.Folge vom 08.05.2026

Einbrecher parkt hinter Zivilstreife | Bau von Hallenbad im Zeitplan | Meldungen | Neues FH-Bachelorstudium Gebärdensprache | Nach über 50 Jahren: Abschied von Lok 1144 | Dabei: "Narrisch guate Sommer"

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