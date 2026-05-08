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Kärnten heute
Folge 1111: Kärnten heute vom 08.05.2026
18 Min.Folge vom 08.05.2026
Einbrecher parkt hinter Zivilstreife | Bau von Hallenbad im Zeitplan | Meldungen | Neues FH-Bachelorstudium Gebärdensprache | Nach über 50 Jahren: Abschied von Lok 1144 | Dabei: "Narrisch guate Sommer"
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