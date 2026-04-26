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Kärnten heute
Folge 1099: Kärnten heute vom 26.04.2026
12 Min.Folge vom 26.04.2026
Lage bei Waldbrand im Lesachtal entspannt sich langsam | Zehntausende nutzten autofreies Wörtherseeufer am Sonntag | Museum Liaunig zeigt 230 Skulpturen bei Saioneröffnung | Dabei: "Fest der Stimmen" in Klagenfurt für "Licht ins Dunkel" | Gastwirt Krings-Neugebauer serviert Spargel-Fettuccine
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