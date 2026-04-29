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Kärnten heute
Folge 1102: Kärnten heute vom 29.04.2026
19 Min.Folge vom 29.04.2026
Weggeworfene Zigarette dürfte Brand im Lesachtal ausgelöst haben | 4.000 kleine Fleischereien sperrten in Österreich seit 1986 zu | Orthopäden warnen vor Schulterverletzungen wegen falschem Training | Kurzmeldungen | Letzte Vorbereitungen für das Cupfinale zwischen LASK und Altach im Wörthersee-Stadion | Dabei: Frühlingsfest in Hirt | Ball der HLW in Spittal | Verabschiedung
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