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Kärnten heute vom 29.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1102vom 29.04.2026
Kärnten heute vom 29.04.2026

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Folge 1102: Kärnten heute vom 29.04.2026

19 Min.Folge vom 29.04.2026

Weggeworfene Zigarette dürfte Brand im Lesachtal ausgelöst haben | 4.000 kleine Fleischereien sperrten in Österreich seit 1986 zu | Orthopäden warnen vor Schulterverletzungen wegen falschem Training | Kurzmeldungen | Letzte Vorbereitungen für das Cupfinale zwischen LASK und Altach im Wörthersee-Stadion | Dabei: Frühlingsfest in Hirt | Ball der HLW in Spittal | Verabschiedung

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