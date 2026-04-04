Osternacht aus der Pfarrkirche Bad Hall in OberösterreichJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 164: Osternacht aus der Pfarrkirche Bad Hall in Oberösterreich
109 Min.Folge vom 04.04.2026
ORF III überträgt die Feier der Osternacht live aus der Pfarrkirche Bad Hall in Oberösterreich. Die zelebrierte Auferstehungsfeier ist der Höhepunkt des katholischen Kirchenjahres. In diesem besonders festlich gestalteten Gottesdienst stehen das Entzünden der Osterkerze am Osterfeuer, die Tauferneuerung und die Eucharistiefeier im Zentrum.
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