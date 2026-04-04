Österliche Segensfeier: Gemeinsam Osterspeisen segnenJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 163: Österliche Segensfeier: Gemeinsam Osterspeisen segnen
45 Min.Folge vom 04.04.2026
In einigen Gegenden Österreichs ist es Brauch, dass am Karsamstag oder Ostersonntag die Speisen für die Osterjause gesegnet werden. Der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl wird bei der Wallfahrtskirche Maria Straßengel feiern und einladen, die Osterspeisen auch zu Hause in der Familie gemeinsam zu segnen. Jeder Christ jede Christin ist Kraft der Taufe berufen, den Segen Gottes weiterzugeben, besonders in der Familie. Regie führt Elisabeth Eisner.
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