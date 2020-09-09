Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 253vom 09.09.2020
5 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 6

Renaturierung von Auenlandschafen: Was Tiere und Pflanzen freut, nützt auch den Menschen. Und: Wie ein Papierhersteller in Kärnten die Abwärme seiner Anlagen nachhaltig nutzt.

