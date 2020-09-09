KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Folge 253: KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 12
5 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 6
Renaturierung von Auenlandschafen: Was Tiere und Pflanzen freut, nützt auch den Menschen. Und: Wie ein Papierhersteller in Kärnten die Abwärme seiner Anlagen nachhaltig nutzt.
