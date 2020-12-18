KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 18.12.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 353: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 18.12.2020
5 Min.Folge vom 18.12.2020Ab 6
Die Themen: - Endlos fesch: Designermode zum mieten. - Kompakt erklärt: Das bedeutet "Permeable Paving". - Österreichs Industrie forscht an neuen Methoden für nachhaltigere Produktion.
