KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 04.12.2020

PULS 4Staffel 1Folge 339vom 04.12.2020
5 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 6

Die Themen: - Faktencheck: Das steht im "Erneuerbaren Ausbau Gesetz". - Kompakt erklärt: Das bedeutet "energieautark". - Mit einem Bioshredder bekommt Müll einen neuen Zweck.

