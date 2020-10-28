Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.10.2020

PULS 4Staffel 1Folge 302vom 28.10.2020
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.10.2020

KLIMAHELDiNNEN

Folge 302: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.10.2020

5 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 6

Die Themen: - Beim Eistee trinken den Planeten retten? Ein österreichisches Unternehmen trägt Nachhaltigkeit in der DNA. - Kompakt erklärt: So funktioniert ein Passivhaus. - So helfen wir mit, Verpackungen optimal zu recyclen.

