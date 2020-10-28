KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.10.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 302: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.10.2020
Folge vom 28.10.2020
Die Themen: - Beim Eistee trinken den Planeten retten? Ein österreichisches Unternehmen trägt Nachhaltigkeit in der DNA. - Kompakt erklärt: So funktioniert ein Passivhaus. - So helfen wir mit, Verpackungen optimal zu recyclen.
