Folge 316: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 16.11.2021
Folge vom 12.11.2021
- Zu Besuch bei Ex-Kicker und Umweltbotschafter Johnny Ertl. - Nachgefragt: Wie wichtig ist's wirklich, dass wir regionale Produkte verwenden.
