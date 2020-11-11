KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.11.2020Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 316: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.11.2020
5 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 6
Die Themen: - Österreichische Expertinnen und Experten wollen aus Wind- und Sonnenenergie synthetische Kraftstoffe herstellen. - Kompakt erklärt: Das ist Mikroplastik. - Mit Klimaschutzmaßnahmen Kosten sparen? So macht es McDonalds Österreich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen