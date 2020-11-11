Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 11.11.2020

PULS 4Staffel 1Folge 316vom 11.11.2020
5 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 6

Die Themen: - Österreichische Expertinnen und Experten wollen aus Wind- und Sonnenenergie synthetische Kraftstoffe herstellen. - Kompakt erklärt: Das ist Mikroplastik. - Mit Klimaschutzmaßnahmen Kosten sparen? So macht es McDonalds Österreich.

PULS 4
