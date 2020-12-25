KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.12.2020Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 360: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.12.2020
5 Min.Folge vom 25.12.2020Ab 6
Die Themen: - So fällt die Nachhaltigkeitsbilanz von Homeoffice aus - Kompakt erklärt: Das heißt "negative Emissionen". - Zukunftskonzept: Photovoltaik in der Gastronomie.
