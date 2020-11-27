Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 27.11.2020

PULS 4Staffel 1Folge 332vom 27.11.2020
Folge 332: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 27.11.2020

5 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 6

Die Themen: - OceanSol: Im Meer schwimmende Photovoltaikanlagen sollen uns in Zukunft grüne Energie liefern. - Kompakt erklärt: Das verbirgt sich hinter der Bezeichnung "Klimanotstand". - Tipps & Tricks: So können Sie einfach Wasser sparen.

