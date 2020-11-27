KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 27.11.2020Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 332: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 27.11.2020
5 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 6
Die Themen: - OceanSol: Im Meer schwimmende Photovoltaikanlagen sollen uns in Zukunft grüne Energie liefern. - Kompakt erklärt: Das verbirgt sich hinter der Bezeichnung "Klimanotstand". - Tipps & Tricks: So können Sie einfach Wasser sparen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen