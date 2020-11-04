KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 04.11.2020Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 309: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 04.11.2020
5 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 6
Die Themen: - Im Portrait: Eine oberösterreichische Firma, die in der Wüste Fische züchten möchte.ODER Schwimmende Photovoltaikpanele in den Ozeanen - made in Austria. - Kompakt erklärt: So funktioniert der Treibhauseffekt. - So produzieren wir weniger Lebensmittelabfälle.
