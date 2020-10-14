Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 14.10.2020

PULS 4Staffel 1Folge 288vom 14.10.2020
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 14.10.2020

Folge 288: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 14.10.2020

5 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6

Die Themen: - Leben ohne Müll - eine Zero Wasterin im Portrait. - Kompakt erklärt: Das ist der "ökologische Fußabdruck". - So gehen wir nachhaltig mit kaputten Geräten um.

