Folge 288: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 14.10.2020
5 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6
Die Themen: - Leben ohne Müll - eine Zero Wasterin im Portrait. - Kompakt erklärt: Das ist der "ökologische Fußabdruck". - So gehen wir nachhaltig mit kaputten Geräten um.
