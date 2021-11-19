Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 23.11.2021

PULS 4Staffel 1Folge 323vom 19.11.2021
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 23.11.2021

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 23.11.2021Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 323: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 23.11.2021

5 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 6

- Flammen aus dem Fass: Eine österreichische Erfindung soll das Warmhalten am Glühweinstand umweltfreundlicher machen. - Faktencheck: Kann man CO2 einfangen und damit aus der Atmosphäre holen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen