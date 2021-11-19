KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 23.11.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 323: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 23.11.2021
5 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 6
- Flammen aus dem Fass: Eine österreichische Erfindung soll das Warmhalten am Glühweinstand umweltfreundlicher machen. - Faktencheck: Kann man CO2 einfangen und damit aus der Atmosphäre holen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen