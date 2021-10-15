KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 19.10.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 288: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 19.10.2021
5 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 6
- Besuch beim Naturwinzer: Biodiversität zwischen Weinreben - Kompakt erklärt: Das ist das 2-Grad-Ziel. - Fakencheck: So versuchen Gastronomiebetriebe, Mikroplastik zu reduzieren.
