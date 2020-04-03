KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 94: KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 10
5 Min.Folge vom 03.04.2020Ab 6
Eine österreichische Initiative gestaltet ein System, mit dem wir unsere ressourcenschonenden Stromerzeuger persönlich kennenlernen: "Our Power". Kompakt erklärt: Das bedeutet "Zero Waste". So planen Sie ihre Urlaube nachhaltig.
