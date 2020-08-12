Klinik am Südring
Folge 105: Alufolien-Arndt
45 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
Ein in Alufolie gewickelter Mann kommt nach einem Sturz in die Klinik. Bei der Erklärung seines Unfalls verstrickt er sich in Widersprüche. - Nach der Entbindung will eine junge Mutter ihren Sohn nicht sehen. Können die Ärzte ihr helfen, eine Beziehung zu ihrem Baby aufzubauen? - Ein Mann kracht mit Schlafmitteln vollgepumpt in ein parkendes Auto. Seine Mutter ist geschockt. Warum nimmt ihr Sohn überhaupt Schlafmittel?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1