Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Alufolien-Arndt

SAT.1Staffel 4Folge 105vom 12.08.2020
Alufolien-Arndt

Alufolien-ArndtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 105: Alufolien-Arndt

45 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

Ein in Alufolie gewickelter Mann kommt nach einem Sturz in die Klinik. Bei der Erklärung seines Unfalls verstrickt er sich in Widersprüche. - Nach der Entbindung will eine junge Mutter ihren Sohn nicht sehen. Können die Ärzte ihr helfen, eine Beziehung zu ihrem Baby aufzubauen? - Ein Mann kracht mit Schlafmitteln vollgepumpt in ein parkendes Auto. Seine Mutter ist geschockt. Warum nimmt ihr Sohn überhaupt Schlafmittel?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen