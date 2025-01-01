Klinik am Südring
Folge 12: Fieber aus Liebe
45 Min.Ab 12
Ein Mann muss mit Verdacht auf eine Tropenkrankheit narkotisiert werden. Die Ärzte bitten seine Tochter um Hinweise. Auf ihrer Suche findet sie allerdings Erschreckendes. Und: Ein verletzter Heimwerker muss in der Klinik operiert werden. Alles sieht wie ein Routinefall aus, doch der Mann schwebte bereits seit Stunden in Lebensgefahr! Dann: Ein Sportler wird von seiner Trainerin wegen Überanstrengung in die Klinik gebracht. Doch warum war er schon nach dem Aufwärmen völlig fertig?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
