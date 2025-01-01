Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eine ganz kleine Überraschung

SAT.1Staffel 4Folge 4
Eine ganz kleine Überraschung

Eine ganz kleine ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 4: Eine ganz kleine Überraschung

44 Min.Ab 12

Eine verwirrte Frau wird von ihrer Mutter in die Klinik gebracht und fragt ständig nach einer "Fiona". Ist das etwa ihre heimliche Freundin? Wird sie die unumgängliche Not-OP überstehen? - Ein Mann kommt mit Darmblutungen in die Klinik. Doch er ist sehr verschlossen und macht aus allem ein Geheimnis. - Eine Schülerin leidet unter starken Knieschmerzen. Doch wieso kommen diese von der Hüfte und was hat ihr Mitschüler damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen