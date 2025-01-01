Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

In den Tiefen des Sees

SAT.1Staffel 4Folge 17
In den Tiefen des Sees

In den Tiefen des SeesJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 17: In den Tiefen des Sees

44 Min.Ab 12

Was hat das Verschwinden ihres Hundes mit dem hohen Fieber und einer dringenden OP einer jungen Schülerin zu tun? Ein Mädchen wird von seiner Adoptivschwester nach einem Unfall mit einem E-Scooter in die Klinik gebracht. Doch warum hat die Bremse des Rollers nicht funktioniert? Ein bewusstloser Mann wird nach einem Sturz in einen Whirlpool auf die Intensivstation gebracht. Wie kam es zu dem Unfall? Die Ärzte stehen vor einem Rätsel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen