Klinik am Südring
Folge 13: Fashion victim
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird stationär aufgenommen, um ihre Brustschmerzen zu behandeln. Ihre Schwester vermutet Stress als Ursache, aber hinter den Beschwerden verbirgt sich Ernsteres! Und: Das Verhalten einer Patientin weckt den Verdacht auf eine Affäre. Als sich ihre Herzprobleme verschlimmern, kommt ein gut gehütetes Geheimnis ans Licht. Dann: Ein Mann ignoriert seine Rückenschmerzen und bringt bei Freizeitabenteuern seinen Stiefsohn in Gefahr. Dann erhält er eine Schockdiagose.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
