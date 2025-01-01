Klinik am Südring
Folge 2: Nachbarschaftskrieg de luxe
44 Min.Ab 12
Eine Mutter befürchtet, dass ihre Teenie-Tochter ihre allergische Reaktion selbst provoziert hat, um eine Klausur aufzuschieben. Doch des Rätsels Lösung ist vertrackter. Und: Ein Mann mit Schnittwunden im Gesicht verstrickt sich in Lügen bei der Unfallschilderung. Während seines Klinikaufenthaltes, kommt ein rührendes Geheimnis ans Licht. Außerdem: Eine junge Patientin bekommt rätselhaften, männlichen Besuch. Ihre Schwiegermutter wittert eine Affäre ...
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1