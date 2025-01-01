Klinik am Südring
Folge 16: Luft und Frucht
45 Min.Ab 12
Eine Frau mit extrem erhöhten Leberwerten stellt die Ärzte vor Rätsel. Als dann noch die Vergangenheit der Frau beleuchtet wird, passt nichts mehr zusammen. Und: Eine Studentin klagt über extreme Kopfschmerzen und zeigt Anzeichen eines Schlaganfalls - welche Rolle spielt ihr Bruder dabei? Außerdem: Ein Fliesenleger muss die Klinik erneut wegen seiner Kniebeschwerden aufsuchen. Auch wenn er behauptet, nicht zu arbeiten, spricht alles dagegen ...
