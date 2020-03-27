Klinik am Südring
Folge 8: Fremdgehen & Badeseen
45 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 12
Einer Frau wurde beim Schwimmen in den Bauch getreten. In der Klinik dann der Schock: Die Patientin ist schwanger! Ist das Kind unverletzt? - Aufgrund von starken Hüftschmerzen droht die Motorradtour einer Frau mit ihrem Freund auszufallen.
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Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: SAT.1 & © Season 3: Sat.1