Paolas Papa-Vermittlung

SAT.1Staffel 4Folge 6
45 Min.Ab 12

Ein Mädchen liegt nach einem Beinbruch im Krankenhaus und zögert mit allen Mitteln seine Entlassung hinaus. Welches Geheimnis hat es vor seinem Vater? Und: Nach einem Sturz aufs Knie verhält sich ein Patient zunehmend seltsam und erweckt damit Misstrauen beim Vater seiner Freundin. Hat der wirklich Grund dazu? Dann: Eine Frau wird mit Unterleibsschmerzen in die Klinik gebracht. Ihre Mutter hofft, dass die junge Frau schwanger ist, doch die Geschichte ist deutlich komplizierter.

SAT.1
