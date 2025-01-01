Klinik am Südring
Folge 6: Paolas Papa-Vermittlung
45 Min.Ab 12
Ein Mädchen liegt nach einem Beinbruch im Krankenhaus und zögert mit allen Mitteln seine Entlassung hinaus. Welches Geheimnis hat es vor seinem Vater? Und: Nach einem Sturz aufs Knie verhält sich ein Patient zunehmend seltsam und erweckt damit Misstrauen beim Vater seiner Freundin. Hat der wirklich Grund dazu? Dann: Eine Frau wird mit Unterleibsschmerzen in die Klinik gebracht. Ihre Mutter hofft, dass die junge Frau schwanger ist, doch die Geschichte ist deutlich komplizierter.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1