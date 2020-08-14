Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Standhaftes Problem

SAT.1 Staffel 4 Folge 109 vom 14.08.2020
Standhaftes Problem

Klinik am Südring

Folge 109: Standhaftes Problem

45 Min. Folge vom 14.08.2020 Ab 12

Ein Mann leidet unter Erektionsproblemen, die er seiner Frau krampfhaft zu verheimlichen versucht. Was hat es mit seinen Beschwerden auf sich? - Begleitet von ihrem Bruder, sucht eine Frau nach einem Fahrradunfall die Klinik auf. Als ihre Familie dazukommt, verschwindet der junge Mann. - Nach einem Stromschlag muss eine Frau zur Überwachung in der Klinik bleiben. Doch warum will sie ihren Freund so schnell loswerden, als dieser sie besucht?

SAT.1
