Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Zickenkrieg

SAT.1Staffel 4Folge 118
Zickenkrieg

ZickenkriegJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 118: Zickenkrieg

45 Min.Ab 12

Zwei junge Frauen sorgen in der Notaufnahme für Aufregung: Es handelt sich um eine Erzieherin und ihren Schützling. Aber wer hat hier wen im Griff? - Eine Frau muss nach einem Wakeboard-Unfall operiert werden und will nicht, dass ihr neuer Freund Sachen von zu Hause holt. Dann steht ein fremder Mann in ihrem Zimmer. - Eine Hochschwangere erleidet einen Autounfall, weil jemand ihren Reifen zerstochen hatte. Obendrein verschwindet ihr Freund. Was ist hier los?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen