SAT.1Staffel 4Folge 122
Folge 122: Etwas sehr Ernstes

45 Min.Ab 12

Ein Mann will seine Frau besuchen, doch niemand kennt sie. Als die Ärzte die Ursache für seine Verwirrung untersuchen, zählt plötzlich jede Sekunde. - Ein Mädchen wird verletzt in die Klinik gebracht, doch es will seinen Namen nicht verraten, damit die Eltern nicht informiert werden. Wovor hat das Kind Angst? - Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung verletzt. Zum Entsetzen ihrer Eltern deutet alles darauf hin, dass sie nicht allein war. Aber warum schweigt sie?

SAT.1
