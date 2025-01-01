Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Männer und strippende Wildschweine

SAT.1Staffel 4Folge 135
Männer und strippende Wildschweine

Männer und strippende WildschweineJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 135: Männer und strippende Wildschweine

45 Min.Ab 12

Vater und Sohn wurden beim Zelten von Wildschweinen angegriffen und schwer verletzt. Doch dann stellt sich heraus, dass die Zwei heimlich im Rotlichtmilieu unterwegs waren. - Alkoholisiert und mit Genitalschmerzen landet eine Studentin in der Klinik. Doch sie schwört, nichts getrunken zu haben. - Eine Bankkauffrau wird in die Klinik gebracht. Ihr Aufzug lässt die Mutter fürchten, dass ihrer Tochter gekündigt wurde, doch diese ist zu verwirrt, um zu antworten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen