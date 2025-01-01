Männer und strippende WildschweineJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 135: Männer und strippende Wildschweine
45 Min.Ab 12
Vater und Sohn wurden beim Zelten von Wildschweinen angegriffen und schwer verletzt. Doch dann stellt sich heraus, dass die Zwei heimlich im Rotlichtmilieu unterwegs waren. - Alkoholisiert und mit Genitalschmerzen landet eine Studentin in der Klinik. Doch sie schwört, nichts getrunken zu haben. - Eine Bankkauffrau wird in die Klinik gebracht. Ihr Aufzug lässt die Mutter fürchten, dass ihrer Tochter gekündigt wurde, doch diese ist zu verwirrt, um zu antworten.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
