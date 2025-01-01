Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Boop!

SAT.1
Staffel 4
Folge 156
Boop!

Klinik am Südring

Folge 156: Boop!

45 Min.
Ab 12

Eine Frau mit Zwangsstörung hat die Liebe gefunden, als eine schwere Erkrankung ihr das Leben noch schwerer macht - und ihrer besten Freundin gleich mit! - Eine Schülerin leidet an schmerzender Atmung beim Sport. Doch woher kommt ihre neue Versessenheit auf Training und Fitness? - Ein Nerd räumt in seinem Leben auf und kehrt sogar seinen liebsten Interessen den Rücken! Dabei fällt er prompt eine Treppe hinunter. Wozu nur der Wandel?

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

