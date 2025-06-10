Klinik am Südring
Folge 198: Tiefe Freundschaft
23 Min.Ab 12
Eine Schülerin wird mit einer tiefen Stichverletzung und Klebeband umwickelt in die Klinik eingeliefert. Sie schwebt in Lebensgefahr. Ihre Mutter ist überzeugt, dass ihre Tochter Opfer einer Mobbing-Attacke wurde ... Und: Ein Besucher wird selbst zum Patienten! Wie es dazu allerdings kommen konnte, und warum er sich nicht behandeln lassen möchte, stellt alle vor ein Rätsel!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1