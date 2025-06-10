Klinik am Südring
Folge 203: Nicht auf den Kopf gefallen
23 Min.Ab 12
In der Notaufnahme wird eine junge Frau mit schweren Schnittverletzungen aufgenommen. Da ihre Version vom Unfallhergang nicht mit der ihres Freundes zusammenpasst, untersuchen die Mediziner sie auf eine Verletzung des Schädels. Dabei treten weitere Ungereimtheiten auf. Und: Die Ärzte planen eine Routine-Op bei einem Handballtrainer. Doch bei der Untersuchung erregt dessen Sohn die Aufmerksamkeit des Klinikpersonals, denn der Junge scheint keinerlei Schmerzempfinden zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
