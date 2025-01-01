Klinik am Südring
Folge 24: Der letzte Wurf
45 Min.Ab 12
Zwei Artisten stehen im Wettbewerb um eine begehrte Festanstellung in einem renommierten Varieté. Allerdings endet dieser im Kampf auf Leben und Tod! Und: Ein Mann zeigt Symptome einer schweren neurologischen Erkrankung. Aber warum nimmt seine Mutter diese nicht ernst und was hat ein Blind Date damit zu tun? Außerdem: Eine Fußballerin beschuldigt ihre Kameradin, sie vergiftet zu haben, um ihren Platz im Team zu bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1