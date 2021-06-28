Se schoh masst goo onn!Jetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 25: Se schoh masst goo onn!
45 Min.Folge vom 28.06.2021Ab 12
Ein Schlagersänger kommt mit Verdacht auf Lungenembolie auf die Intensivstation. Er will jedoch nicht bleiben, am Abend habe er nämlich einen Auftritt. Und: Eine Patientin klagt über starke Schmerzen in der Hüfte und stellt das Team der Klinik vor ein Rätsel. Außerdem: Eine Erzieherin wird nach einem Unfall am Arbeitsplatz von ihrer Chefin in die Klinik gebracht. Was sie dort nach Feierabend noch gemacht hat, will sie nicht verraten.
Klinik am Südring
