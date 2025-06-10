Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Let's Dance

SAT.1Staffel 4Folge 261
Let's Dance

Let's DanceJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 261: Let's Dance

23 Min.Ab 12

Ein schmächtiger Mann soll in der Disco eine Prügelei mit einem berüchtigten Kneipenschläger angezettelt haben. Es stellt sich heraus, dass der Patient einen epileptischen Anfall hatte und dabei seinen Kontrahenten geschlagen hat. Und: Eine Sechsjährige leidet immer wieder an Virusinfekten und an lebensbedrohlicher Atemnot. Die Eltern sind verzweifelt und können sich den Zustand ihrer Tochter nicht erklären. Auch die Ärzte tappen zunächst im Dunkeln ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen