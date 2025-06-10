Klinik am Südring
Folge 261: Let's Dance
23 Min.Ab 12
Ein schmächtiger Mann soll in der Disco eine Prügelei mit einem berüchtigten Kneipenschläger angezettelt haben. Es stellt sich heraus, dass der Patient einen epileptischen Anfall hatte und dabei seinen Kontrahenten geschlagen hat. Und: Eine Sechsjährige leidet immer wieder an Virusinfekten und an lebensbedrohlicher Atemnot. Die Eltern sind verzweifelt und können sich den Zustand ihrer Tochter nicht erklären. Auch die Ärzte tappen zunächst im Dunkeln ...
