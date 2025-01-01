Zum Inhalt springenBarrierefrei
Er blutet wie Sau

SAT.1Staffel 4Folge 266
23 Min.Ab 12

Ein Mann wird von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht, weil er seine Kniekehle an einem Stacheldraht aufgeschlitzt hat und heftig blutet. Das Klinik-Team merkt schnell, dass die Verletzung nicht zu dem geschilderten Unfallhergang passt. Was verschweigt er? - Ein Schüler muss wegen eines Nasenbeinbruchs operiert werden, weil er von einem Mitschüler geschlagen wurde. Aber warum möchte er den Namen seines Angreifers nicht preisgeben?

