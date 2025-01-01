Klinik am Südring
Folge 266: Er blutet wie Sau
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht, weil er seine Kniekehle an einem Stacheldraht aufgeschlitzt hat und heftig blutet. Das Klinik-Team merkt schnell, dass die Verletzung nicht zu dem geschilderten Unfallhergang passt. Was verschweigt er? - Ein Schüler muss wegen eines Nasenbeinbruchs operiert werden, weil er von einem Mitschüler geschlagen wurde. Aber warum möchte er den Namen seines Angreifers nicht preisgeben?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1