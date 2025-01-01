Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 271
23 Min.Ab 12

Ein kleines Mädchen leidet seit Wochen unter einem eitrigen Ekzem am Oberschenkel, das trotz ärztlicher Behandlung nicht verheilt. Stimmt die Vermutung der Oma des Kindes, dass die neue Freundin des Vaters die permanente Infektion durch ihre angeblich miserablen Fähigkeiten als Hausfrau verschuldet hat? Dann: Ein Mann wird mit akutem Herzinfarktverdacht auf die Intensivstation eingewiesen. Schnell wird klar: Sein Zustand ist dramatisch, er muss sofort notoperiert werden.

