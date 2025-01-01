Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unberührt

SAT.1Staffel 4Folge 275
Folge 275: Unberührt

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird nach einer Schlägerei in einem Saunaclub mit schweren Gesichtsverletzungen in die Klinik gebracht. Er besteht darauf, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Doch sein Besuch dort ist nicht das einzige Geheimnis, das er seiner Freundin verschweigen will. - Eine Mutter muss ihre Tochter aus der Schule abholen, da sie einen nicht enden wollenden Hustenanfall hat. Im Krankenhaus versuchen die Ärzte, die Ursache zu finden.

SAT.1
