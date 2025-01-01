Klinik am Südring
Folge 275: Unberührt
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach einer Schlägerei in einem Saunaclub mit schweren Gesichtsverletzungen in die Klinik gebracht. Er besteht darauf, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Doch sein Besuch dort ist nicht das einzige Geheimnis, das er seiner Freundin verschweigen will. - Eine Mutter muss ihre Tochter aus der Schule abholen, da sie einen nicht enden wollenden Hustenanfall hat. Im Krankenhaus versuchen die Ärzte, die Ursache zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1