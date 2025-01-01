Klinik am Südring
Folge 281: Liebe mit Hindernissen
22 Min.Ab 12
Zwei Jugendliche sind mit dem Cityroller gestürzt. Während das Mädchen sich bereitwillig behandeln lässt, widersetzt sich der Junge aus ungeklärten Gründen einer Untersuchung. Dann: Ein Hund, den einen Patientin mit Ohnmachtsanfällen in die Klinik gebracht hat, sorgt für Aufregung im Krankenhaus und hilft den Ärzten der Erkrankung der Patientin auf die Spur zu kommen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
