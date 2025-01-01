Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 283
23 Min.Ab 12

Nach einer misslungenen Mutprobe muss ein Jugendlicher operiert werden. Eine große Herausforderung für die Ärzte. Denn aufgrund des Unfallhergangs müssen sie auf eine alte Operationsmethode zurückgreifen. Dann: Ein Vorschüler soll wegen motorischer Defizite in der Klinik untersucht werden. Die finale Diagnose der Ärzte decken eine gutgehütetes Familiengeheimnis auf?

SAT.1
