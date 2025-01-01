Klinik am Südring
Folge 285: Leidige Lust
23 Min.Ab 12
Eine Kassiererin weist sich wegen ominöser Anfälle selbst in die Klinik ein. Durch ihre permanenten, unerwünschten Sex-Höhepunkte, erreicht sie den Tiefpunkt ihres Lebens. Und: Eine junge Frau stürzt bei der Arbeit und bricht sich das Handgelenk. Allerdings machen sich die Ärzte mehr Sorgen wegen ihrer Kreislaufprobleme. Hat die Patientin die Trennung von ihrem Freund mehr mitgenommen als gedacht, oder gibt es doch eine andere Ursache für ihre Symptome?
Klinik am Südring
