Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Verborgene Sehnsucht

SAT.1Staffel 4Folge 287
Verborgene Sehnsucht

Verborgene SehnsuchtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 287: Verborgene Sehnsucht

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird nach einem Achterbahn-Unfall in der Notaufnahme der Klinik betreut. Besorgniserregend sind ihre Herzprobleme, die sich die Ärzte nicht erklären können. Wurde der Frau ihr Übergewicht zum Verhängnis? - Ein junger Familienvater wird nachts verletzt im Garten aufgefunden und in die Klinik gebracht. Er hat ein gebrochenes Handgelenk, zudem entdecken die Ärzte rätselhafte Fesselspuren. Und warum will er nur in der Klinik bleiben, wenn er ein Einzelzimmer bekommt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen