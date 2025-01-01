Klinik am Südring
Folge 289: Einer wie der Andere
23 Min.Ab 12
Ein Mann ertrinkt fast in einem Badesee und zieht sich bei der Rettung eine Kopfverletzung zu. In der Notaufnahme wirkt der Patient vollkommen verwirrt und verwechselt sogar Angehörige mit anderen Patienten. - Auf der Toilette der internistischen Station bricht ein Mädchen zusammen. Während der Behandlung ihrer heftigen Bauchschmerzen gerät die Frau immer wieder mit ihren Eltern aneinander, für die das nichts Neues ist ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1