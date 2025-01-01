Klinik am Südring
Folge 291: Attentat beim Abiball
23 Min.Ab 12
Ein Schuldirektor wird mit Verbrennungen und blutender Kopfwunde eingeliefert. Seine Tochter hat die Abifeier gestört und ihn verletzt. Ist sie ausgerastet, weil sie das Abi nicht bestanden hat? - Ein siebenjähriges Mädchen ist im Spieleparadies mit akuten Bauchschmerzen zusammengebrochen. In der Klinik nehmen die Beschwerden dramatisch zu - das Mädchen gerät in Lebensgefahr. Was steckt hinter den rätselhaften Symptomen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1